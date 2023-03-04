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«Эдмонтон» одолел «Виннипег», Костин отдал голевую передачу

Россиянин довел количество своих ассистов в этом сезоне до 8.
04 марта 2023 08:33
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс» завершился в пользу хозяев – 6:3.

В их составе по дублю оформили Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Кайлер Ямамото. У проигравших по шайбе забросили Марк Шайфли, Бренден Диллон и Аксель Юнссон-Фьелльбю.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился голевой передачей. Таким образом, он довел количество своих ассистов в этом сезоне до 8. Также в активе форварда 10 голов в 41 матче.

Добавим, что 5 марта «Ойлерз» и «Джетс» проведут еще один матч. Встреча пройдет в Виннипеге и начнется в 3.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Виннипег» – 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)

Голы:

1:0 – 2 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

2:0 – 21 Нюджент-Хопкинс ()

3:0 – 29 Ямамото (Нюджент-Хопкинс)

4:0 – 30 Ямамото (Кулак, Костин)

5:0 – 42 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид)

5:1 – 46 Йонссон Фьяллби (Мяэналанен, Густафссон)

6:1 – 47 Драйзайтль (Ямамото, Макдэвид)

6:2 – 51 Шайфли (Нидеррайтер)

6:3 – 52 Диллон (Мяэналанен, Йонссон Фьяллби)

Вратари: Скиннер 25/28 – Хеллибак 20/24, Риттих 7/9.

источник: «Советский спорт»
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