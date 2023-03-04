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Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Аризону»

Встреча завершилась со счетом 6:1.
04 марта 2023 08:49
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» – «Каролина» завершился крупной победой гостей – 6:1.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо. Также отличились Пол Штястны, Джейккоб Славин, Шейн Гостисбер и Мартин Нечас. У «койотов» единственную шайбу забросил Лоусон Круз.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников отдал 2 ассиста. Таким образом, он довел количество своих передач до 32. Также в его активе 21 гол в 60 матчах текущего сезона.

Добавим, что «Каролина» вернется на лед 5 марта: в этот день команде предстоит сыграть с «Тампой-Бэй». «Аризона» днем позже примет «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Каролина» – 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Голы:

0:1 – 2 Штястны (Слэвин, Бернс)

0:2 – 8 Ахо (Шей, Свечников)

0:3 – 25 Слэвин (Джарвис, Бернс)

1:3 – 30 Крауз (Седерстрем, Мозер)

1:4 – 32 Гостисбеер (Свечников, Нечас)

1:5 – 34 Ахо (Нечас, Бернс)

1:6 – 41 Нечас (Ахо, Бернс)

Вратари: Веймелка 36/42 – Раанта 17/18.

источник: «Советский спорт»
Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Аризону»
Встреча завершилась со счетом 6:1.
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