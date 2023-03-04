Овечкин назвал Федорова своим кумиром

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин назвал своего кумира на хоккейном льду. По словам нападающего, на старте карьеры он брал пример с Сергея Федорова. Также Овечкин вспомнил о своих эмоциях, когда Федоров перешел в «Вашингтон» из «Коламбуса».

«Это было захватывающе. Он был моим кумиром. Когда я был маленьким ребенком, я смотрел на него снизу-вверх. Тогда я собирался разделить с ним раздевалку, перенять истории, опыт, который он принес», – сказал Овечкин зарубежным СМИ.

Напомним, Сергей Федоров получил широкую популярность благодаря выступлениям за «Детройт». Этой команде он посвятил 13 лет своей карьеры и выиграл с ней три Кубка Стэнли. В 1994 году нападающего признали самым ценным игроком лиги – он получил «Харт Трофи».

Добавим, что помимо «Вашингтона» и «Коламбуса» Федоров также выступал в НХЛ за «Анахайм». Спортивную карьеру он завершил в 2012 году, а сейчас является главным тренером московского ЦСКА.