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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в овертайме и сравнял счет в серии плей-офф 

Встреча завершилась со счетом 3:2. 
04 марта 2023 18:16
автор: Глеб Шевяков

Магнитогорский «Металлург» на выезде оказался сильнее «Автомобилиста» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 ОТ.

В составе гостей отличились Никита Коростелев (14-я минута) и Брэндан Лайпсик (29). За хозяев дубль оформил Брукс Мэйсек (33, 58).

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «магнитки» Егор Яковлев (85)

Таким образом, счет серии стал 1:1. Следующий матч команды проведут 6 марта, в Магнитогорске. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.

КХЛ. Кубок Гагарина. ¼ финала

Второй матч

«Автомобилист» – «Металлург» – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Коростелев (Яковлев, Карпов), 13:54

0:2 – Лайпсик (Фисенко, Минулин), 28:58

1:2 – Мейсек (Широков, Волк), 32:36

2:2 – Мейсек (Да Коста, Эберт), 57:58

2:3 – Яковлев, 84:25

Счет в серии: 1:1

источник: «Советский спорт»
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в овертайме и сравнял счет в серии плей-офф 
Встреча завершилась со счетом 3:2. 
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