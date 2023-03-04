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«Торпедо» дома одолело московское «Динамо» во втором матче 1/4 финала Запада

Нижегородцы обыграли соперника со счетом 5:2. 
04 марта 2023 19:29
автор: Глеб Шевяков

Во втором матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» на своей площадке выиграло московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владислав Фирстов (3-я минута), Андрей Белевич (7), Максим Федотов (44), Кирилл Воронин (47) и Николай Коваленко (57). За гостевую команду шайбы забросили Максим Джиошвили (25) и Дмитрий Рашевский (55).

Таким образом, нижегородский клуб сравнял счет в серии 1-1. Следующая встреча команд состоится 6 марта, в Москве.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала. 2-й матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва) - 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы:

1:0 - Фирстов (Бокун, Ян), 02:23 (бол.)

2:0 - Белевич (Ларионов, Буренов), 06:00

2:1 - Джиошвили (Каблуков), 24:21

3:1 - Федотов (Летунов, Воронин), 43:35

4:1 - Воронин (Конюшков), 46:23

4:2 - Рашевский (Кодола, Миронов), 54:44 (бол.)

5:2 - Коваленко, 56:34

Вратари: Кульбаков - Коновалов

Счет в серии: 1-1.

источник: «Советский спорт»
«Торпедо» дома одолело московское «Динамо» во втором матче 1/4 финала Запада
Нижегородцы обыграли соперника со счетом 5:2. 
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