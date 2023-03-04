«Торпедо» дома одолело московское «Динамо» во втором матче 1/4 финала Запада

Во втором матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» на своей площадке выиграло московское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владислав Фирстов (3-я минута), Андрей Белевич (7), Максим Федотов (44), Кирилл Воронин (47) и Николай Коваленко (57). За гостевую команду шайбы забросили Максим Джиошвили (25) и Дмитрий Рашевский (55).
Таким образом, нижегородский клуб сравнял счет в серии 1-1. Следующая встреча команд состоится 6 марта, в Москве.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала. 2-й матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва) - 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы:
1:0 - Фирстов (Бокун, Ян), 02:23 (бол.)
2:0 - Белевич (Ларионов, Буренов), 06:00
2:1 - Джиошвили (Каблуков), 24:21
3:1 - Федотов (Летунов, Воронин), 43:35
4:1 - Воронин (Конюшков), 46:23
4:2 - Рашевский (Кодола, Миронов), 54:44 (бол.)
5:2 - Коваленко, 56:34
Вратари: Кульбаков - Коновалов
Счет в серии: 1-1.