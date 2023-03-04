«Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА

Во втором четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла ЦСКА и сравняла счет в серии.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые вырвали победу во втором овертайме.

В составе череповчан отличились Александр Суворов, Николай Тимашов и Никита Гуслистов. Хозяева ответили точными бросками Владислава Каменева и Михаила Григоренко.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие два матча пройдут в Череповце.

КХЛ. Кубок Гагарина

1/4 финала Западной конференции

2-й матч

ЦСКА - «Северсталь» (Череповец) - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 - Суворов, 4:38

1:1 - Каменев (Плотников), 48:31

2:1 - Григоренко (Мамин, Соркин), 49:15

2:2 - Тимашов (Луговяк, Вовченко), 51:17

2:3 - Гуслистов (Пресс, Суворов), 82:25

Вратари: Шарыченков - Самонов

Счет в серии: 1-1.