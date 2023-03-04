ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА

Для выявления победителя командам понадобилось два овертайма.
04 марта 2023 20:26
автор: Александр Шульгин

Во втором четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла ЦСКА и сравняла счет в серии.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые вырвали победу во втором овертайме.

В составе череповчан отличились Александр Суворов, Николай Тимашов и Никита Гуслистов. Хозяева ответили точными бросками Владислава Каменева и Михаила Григоренко.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие два матча пройдут в Череповце.

КХЛ. Кубок Гагарина
1/4 финала Западной конференции
2-й матч
ЦСКА - «Северсталь» (Череповец) - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 - Суворов, 4:38
1:1 - Каменев (Плотников), 48:31
2:1 - Григоренко (Мамин, Соркин), 49:15
2:2 - Тимашов (Луговяк, Вовченко), 51:17
2:3 - Гуслистов (Пресс, Суворов), 82:25
Вратари: Шарыченков - Самонов
Счет в серии: 1-1.

источник: «Советский спорт»
«Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА
Для выявления победителя командам понадобилось два овертайма.
04.03.2023 20:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» дома одолело московское «Динамо» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина
Нижегородцы обыграли соперника со счетом 5:2.
04.03.2023 19:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в овертайме и сравнял счет в серии плей-офф 
Встреча завершилась со счетом 3:2. 
04.03.2023 18:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» победил «Сибирь» во втором матче плей-офф КХЛ 
После двух матчей в Омске счет серии – 1:1. 
04.03.2023 16:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Овечкин назвал Федорова своим кумиром
По словам нападающего, он равнялся на легенду НХЛ в раннем возрасте.
04.03.2023 09:14
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Аризону»
Встреча завершилась со счетом 6:1.
04.03.2023 08:49
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Эдмонтон» одолел «Виннипег», Костин отдал голевую передачу
Россиянин довел количество своих ассистов в этом сезоне до 8.
04.03.2023 08:33
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Никитин прокомментировал победу над «Витязем»: Счет 1-1, готовимся дальше
Ярославцы смогли одержать домашнюю победу.
03.03.2023 23:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Наставник «Витязя» Буцаев не стал обвинять вратаря команды в поражении от «Локомотива»
Подмосковный клуб проиграл второй матч 1/4 финала Запада.
03.03.2023 22:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Анахайм» обменял Куликова в «Питтсбург», защитник стал одноклубником Малкина
Хоккеист продолжит карьеру в составе «пингвинов».
03.03.2023 22:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика