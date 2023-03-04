«Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА

Во втором четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла ЦСКА и сравняла счет в серии.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые вырвали победу во втором овертайме.
В составе череповчан отличились Александр Суворов, Николай Тимашов и Никита Гуслистов. Хозяева ответили точными бросками Владислава Каменева и Михаила Григоренко.
Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие два матча пройдут в Череповце.
КХЛ. Кубок Гагарина
1/4 финала Западной конференции
2-й матч
ЦСКА - «Северсталь» (Череповец) - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 - Суворов, 4:38
1:1 - Каменев (Плотников), 48:31
2:1 - Григоренко (Мамин, Соркин), 49:15
2:2 - Тимашов (Луговяк, Вовченко), 51:17
2:3 - Гуслистов (Пресс, Суворов), 82:25
Вратари: Шарыченков - Самонов
Счет в серии: 1-1.