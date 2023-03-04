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«Айлендерс» Сорокина нанес поражение «Детройту»

Российский голкипер пропустил одну шайбу.
04 марта 2023 22:54
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду одолел «Детройт Ред Уингз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Андерс Ли. Еще по одному разу отличились Зак Паризе и Ноа Добсон. Ворота «островитян» защищал Илья Сорокин. Российский защитник Александр Романов очков не набрал.

Гости ответили точным броском Дилана Ларкина в большинстве.

«Айлендерс» набрали 72 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Крылья» с 65 очками остались на 13-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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