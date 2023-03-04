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Результативная передача Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Баффало»

Команды забросили восемь шайб на двоих.
04 марта 2023 23:18
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на своем льду обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Тэйдж Томпсон, реализовавший большинство, Винни Хиностроза, Тайсон Джост, забросивший в меньшинстве, Джек Куинн и Джефф Скиннер, также отметившийся результативным броском в численном преимуществе.

Гости забросили три шайбы стараниями Брэйдена Пойнта с передачи Никиты Кучерова при игре «пять на четыре», Николаса Пербикса и Александра Киллорна в меньшинстве.

«Клинки» набрали 68 очков и расположились на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Молнии» с 79 очками идут пятыми.

источник: «Советский спорт»
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