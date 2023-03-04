«Хотеть и мочь - разные вещи»: Федоров объяснил причины поражения ЦСКА от «Северстали»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат второго четвертьфинального матча Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина против череповецкой «Северстали».

«Хотелось бы другого результата, но хотеть и мочь - разные вещи. Попереживаем, подготовимся, будет хороший выезд, серьезный вызов для нас. Мы нечасто выигрывали в гостях у «Северстали».

Сегодня не сложилось, хотя парни сделали достаточно для того, чтобы забить в овертайме. Голы, пропущенные в основное время, обсуждать особо не надо, все и так все видели», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые вырвали победу во втором овертайме.

В составе череповчан отличились Александр Суворов, Николай Тимашов и Никита Гуслистов. Хозяева ответили точными бросками Владислава Каменева и Михаила Григоренко.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие два матча пройдут в Череповце.