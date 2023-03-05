Дубль Овечкина принес «Вашингтону» разгромную победу над «Сан-Хосе»           

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромили «Сан-Хосе Шаркс».

Отметим, что очная встреча хоккейных команд закончилась со счетом 8:3 в пользу гостей.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился дублем, также две шайбы на счету Крэйга Смита, по одной шайбе забросили Николь Обе-Кюбель, Мэтт Ирвин, Ти Джей Оши и Дилан Строум.

Хозяева льда ответили голами Томаша Гертла, Александра Барабанова и Нико Штурма.

Таким образом, «Вашингтон» набирает 68 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 15-м месте на Западе с 48 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 3:8 (2:0, 0:4, 1:4)