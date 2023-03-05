ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» разгромную победу над «Сан-Хосе»           

«Кэпс» обыграл своего соперника со счетом 8:3. 
05 марта 2023 08:40
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромили «Сан-Хосе Шаркс».

Отметим, что очная встреча хоккейных команд закончилась со счетом 8:3 в пользу гостей.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился дублем, также две шайбы на счету Крэйга Смита, по одной шайбе забросили Николь Обе-Кюбель, Мэтт Ирвин, Ти Джей Оши и Дилан Строум.

Хозяева льда ответили голами Томаша Гертла, Александра Барабанова и Нико Штурма.

Таким образом, «Вашингтон» набирает 68 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 15-м месте на Западе с 48 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 3:8 (2:0, 0:4, 1:4)

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» разгромную победу над «Сан-Хосе»           
«Кэпс» обыграл своего соперника со счетом 8:3. 
05.03.2023 08:40
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Хотеть и мочь - разные вещи»: Федоров объяснил причины поражения ЦСКА от «Северстали»
Счет в серии стал равным.
04.03.2023 23:57
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Результативная передача Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Баффало»
Команды забросили восемь шайб на двоих.
04.03.2023 23:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Айлендерс» Сорокина нанес поражение «Детройту»
Российский голкипер пропустил одну шайбу.
04.03.2023 22:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА
Для выявления победителя командам понадобилось два овертайма.
04.03.2023 20:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» дома одолело московское «Динамо» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина
Нижегородцы обыграли соперника со счетом 5:2.
04.03.2023 19:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в овертайме и сравнял счет в серии плей-офф 
Встреча завершилась со счетом 3:2. 
04.03.2023 18:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» победил «Сибирь» во втором матче плей-офф КХЛ 
После двух матчей в Омске счет серии – 1:1. 
04.03.2023 16:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Овечкин назвал Федорова своим кумиром
По словам нападающего, он равнялся на легенду НХЛ в раннем возрасте.
04.03.2023 09:14
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Аризону»
Встреча завершилась со счетом 6:1.
04.03.2023 08:49
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика