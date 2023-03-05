«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

Третий матч серии плей-офф КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой «моряков» со счетом 3:2 ОТ.

Отметим, что очная встреча хоккейных команд проходила во Владивостоке.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. За гостевую команду шайбы забросили Артем Пименов (38-я минута) и Николай Кулемин (39). За хозяев отличились Динар Хамидуллин (44) и Евгений Лисовец (57).

Победный гол в овертайме забил защитник команды из Владивостока Юрий Паутов (75).

Таким образом, «Адмирал» повел в серии со счетом 2:1

Следующая встреча между клубами состоится здесь же, во Владивостоке, 7 марта.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала. 3-й матч

«Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Пименов (Дроздов, Башкиров), 37:32

0:2 – Кулемин (Кадейкин), 38:51

1:2 – Хамидуллин, 43:29

2:2 – Лисовец (Гареев), 56:35

3:2 – Паутов (Файзуллин), 74:26

Вратари: Серебряков – Ежов