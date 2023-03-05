«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

Третий матч серии плей-офф КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой «моряков» со счетом 3:2 ОТ.
Отметим, что очная встреча хоккейных команд проходила во Владивостоке.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. За гостевую команду шайбы забросили Артем Пименов (38-я минута) и Николай Кулемин (39). За хозяев отличились Динар Хамидуллин (44) и Евгений Лисовец (57).
Победный гол в овертайме забил защитник команды из Владивостока Юрий Паутов (75).
Таким образом, «Адмирал» повел в серии со счетом 2:1
Следующая встреча между клубами состоится здесь же, во Владивостоке, 7 марта.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала. 3-й матч
«Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Пименов (Дроздов, Башкиров), 37:32
0:2 – Кулемин (Кадейкин), 38:51
1:2 – Хамидуллин, 43:29
2:2 – Лисовец (Гареев), 56:35
3:2 – Паутов (Файзуллин), 74:26
Вратари: Серебряков – Ежов