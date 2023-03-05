«Сумасшедший матч». Тренер «Адмирала» Тамбиев - о победе над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал волевую победу своих хоккеистов в третьем матче серии плей-офф против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

«Эмоции немножко. Сумасшедший матч, сумасшедший камбэк. Горд за ребят. Я так редко даю волю эмоциям на пресс-конференциях, но что тут можно сказать. Характер, сила воли, не опустили руки, играли до конца. Играли хорошо. Два нелогичных гола, две пропущенные контратаки. Молодцы, что вытащили матч и подарили, я считаю, большой праздник болельщикам хоккея Владивостока», - отметил Леонид Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

«Адмирал» повел в серии плей-офф до четырех побед – 2-1. Следующая игра состоится 7 марта в Владивостоке.