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«Сумасшедший матч». Тренер «Адмирала» Тамбиев - о победе над «Салаватом Юлаевым»

Команде из Владивостока удалось отыграться с 0:2 и вырвать победу в овертайме.
«Сумасшедший матч». Тренер «Адмирала» Тамбиев - о победе над «Салаватом Юлаевым»
05 марта 2023 13:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: ХК «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал волевую победу своих хоккеистов в третьем матче серии плей-офф против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

«Эмоции немножко. Сумасшедший матч, сумасшедший камбэк. Горд за ребят. Я так редко даю волю эмоциям на пресс-конференциях, но что тут можно сказать. Характер, сила воли, не опустили руки, играли до конца. Играли хорошо. Два нелогичных гола, две пропущенные контратаки. Молодцы, что вытащили матч и подарили, я считаю, большой праздник болельщикам хоккея Владивостока», - отметил Леонид Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

«Адмирал» повел в серии плей-офф до четырех побед – 2-1. Следующая игра состоится 7 марта в Владивостоке.

источник: «Советский спорт»
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