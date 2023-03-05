«Нужно больше проявить характер»: Козлов рассказал, чего не хватает «Салавату» в серии с «Адмиралом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина от владивостокского «Адмирала».

«Хоккей - особенно в плей-офф - это игра инициатив. Нельзя отдавать инициативу. Мы и во втором матче вернули соперника в игру, дали почувствовать ему кровь, и во второй игре у него были опасные моменты и хорошие возможности для взятия ворот. Это такой опыт, который накапливается. Почувствовать, когда нужно выводить шайбу, когда нужно сыграть попроще, когда принять удар, но вывести ее. Это плей-офф. Главное не то, что ты создашь, а главное - не подставиться, не дать сопернику забить. Кто кого перетерпит - это плей-офф. Этого нам сегодня не хватило.

В четвертом матче на первое место выйдет характер. Мы будем играть в тот же хоккей, в который играли весь сезон. Просто нужно больше проявить характер», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Третий матч серии плей-офф КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой «моряков» со счетом 3:2 ОТ.

Отметим, что очная встреча хоккейных команд проходила во Владивостоке.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. За гостевую команду шайбы забросили Артем Пименов (38-я минута) и Николай Кулемин (39). За хозяев отличились Динар Хамидуллин (44) и Евгений Лисовец (57).

Победный гол в овертайме забил защитник команды из Владивостока Юрий Паутов (75).

Таким образом, «Адмирал» повел в серии со счетом 2:1

Следующая встреча между клубами состоится здесь же, во Владивостоке, 7 марта.