«Ак Барс» победил в гостях «Нефтехимик» и вышел вперед в четвертьфинале Восточной конференции

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ.
Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Казани.
За «барсов» забивали Кирилл Петров (11-я минута), Илья Сафонов (27), Никита Дыняк (50) и Александр Радулов, поразивший пустые ворота (60). У «волков» большинство реализовал Павел Порядин (22).
«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед - 2:1 Четвертая игра между командами пройдет 7 марта в Нижнекамске.
КХЛ
Четвертьфинал Восточной конференции
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань) - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
0:1 – Петров (Кагарлицкий), 10:33
1:1 – Порядин (Хохлов, Лещенко), 21:52 (Бол.)
1:2 – Сафонов (Радулов, Кагарлицкий), 26:34
1:3 - Дыняк, 49:51
1:4 - Радулов, 59:04 (П.В.)
Счет в серии – 1-2