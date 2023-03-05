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«Ак Барс» победил в гостях «Нефтехимик» и вышел вперед в четвертьфинале Восточной конференции

Серия переехала в Нижнекамск.
05 марта 2023 19:26
автор: Максим Скороходов

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ.

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Казани.

За «барсов» забивали Кирилл Петров (11-я минута), Илья Сафонов (27), Никита Дыняк (50) и Александр Радулов, поразивший пустые ворота (60). У «волков» большинство реализовал Павел Порядин (22).

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед - 2:1 Четвертая игра между командами пройдет 7 марта в Нижнекамске.

КХЛ

Четвертьфинал Восточной конференции

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань) - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:
0:1 – Петров (Кагарлицкий), 10:33
1:1 – Порядин (Хохлов, Лещенко), 21:52 (Бол.)
1:2 – Сафонов (Радулов, Кагарлицкий), 26:34
1:3 - Дыняк, 49:51
1:4 - Радулов, 59:04 (П.В.)

Счет в серии – 1-2

источник: «Советский спорт»
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