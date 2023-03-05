Дубль Тесанова помог «Локомотиву» победить «Витязь» и повести в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили подмосковный «Витязь» в третьем матче серии плей-офф КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе железнодорожников дублем отличился Даниил Тесанов (17-я и 57-я минута). По шайбе забросили Рушан Рафиков (11) и Денис Алексеев (36). Вратарь «Локо» Даниил Исаев оформил шатаут, отразил все 31 бросок по своим воротам.

«Локомотив» повел в серии плей-офф до четырех побед 2-1. Следующая игра состоится 7 марта в Балашихе.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций, 3-й матч

«Витязь» (Московская область) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Рафиков (Никулин, Красковский), 10:27

0:2 – Тесанов, 16:10

0:3 – Алексеев (Рафиков, Никулин), 35:27 (бол.)

0:4 – Тесанов (Марченко, Рафиков), 56:10

Вратари: Дорожко - Исаев

Счет в серии: 1-2