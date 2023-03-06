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Хет-трик Терявяйнена и шайба Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Тампу»

Хозяева забросили шесть безответных шайб в ворота соперника.
06 марта 2023 08:21
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла крупное поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Теуво Терявяйнен. Еще по одной шайбе забросили Андрей Свечников, а также Шейн Гостисбер и Йеспери Котканиеми,реализовавшие большинство.

Отметим, что голкипер гостей Андрей Василевский провел на льду весь матч.

«Ураганы» набрали 90 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Молнии» с 79 очками остались на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
Хет-трик Терявяйнена и шайба Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Тампу»
Хозяева забросили шесть безответных шайб в ворота соперника.
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