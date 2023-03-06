Хет-трик Терявяйнена и шайба Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Тампу»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла крупное поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Теуво Терявяйнен. Еще по одной шайбе забросили Андрей Свечников, а также Шейн Гостисбер и Йеспери Котканиеми,реализовавшие большинство.

Отметим, что голкипер гостей Андрей Василевский провел на льду весь матч.

«Ураганы» набрали 90 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Молнии» с 79 очками остались на пятой строчке.