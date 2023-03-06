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Дубль Барбашева принес «Вегасу» победу над «Монреалем»

Хозяева едва не упустили комфортное преимущество.
06 марта 2023 08:52
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал победу над «Монреалем Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Иван Барбашев. Еще по одной шайбе забросили Ши Теодор и Рейлои Смит.

Гости ответили точными бросками Майка Матесона, Алекса Бельзиля и Рафаэля Альви-Пинара.

«Вегас» набрал 82 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

«Монреаль» с 56 очками 15-й на Востоке.

источник: «Советский спорт»
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