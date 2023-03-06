Тренер «Тампы» Купер назвал причины серии из пяти поражений подряд

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал причины серии из пяти поражений подряд своей команды.

«Мы сражались, я полностью верю в нашу команду. Все будет нормально. Уверенность в себе - забавная штука. Хотелось бы просто набрать ее, разложить по конвертам и отправить каждому письмом. Но когда у ребят что-то стопорится, они начинают сомневаться в себе. Сейчас мы просто не играем так, как надо, это замедляет игру. Мы, тренерский штаб, должны вселить в ребят уверенность в себе. И все будет нормально. У нас опытная команда», - приводит слова специалиста американская пресса.

Напомним, в своем последнем матче «молнии» крупно уступили «Каролине Харрикейнз» со счетом 0:6. Текущая серия поражений является самой длительной с 2014 года.

С 79 очками «молнии» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.