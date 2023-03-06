ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Тампы» Купер назвал причины серии из пяти поражений подряд

Специалист считает, что его команде не хватает уверенности.
06 марта 2023 10:41
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал причины серии из пяти поражений подряд своей команды.

«Мы сражались, я полностью верю в нашу команду. Все будет нормально. Уверенность в себе - забавная штука. Хотелось бы просто набрать ее, разложить по конвертам и отправить каждому письмом. Но когда у ребят что-то стопорится, они начинают сомневаться в себе. Сейчас мы просто не играем так, как надо, это замедляет игру. Мы, тренерский штаб, должны вселить в ребят уверенность в себе. И все будет нормально. У нас опытная команда», - приводит слова специалиста американская пресса.

Напомним, в своем последнем матче «молнии» крупно уступили «Каролине Харрикейнз» со счетом 0:6. Текущая серия поражений является самой длительной с 2014 года.

С 79 очками «молнии» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Тренер «Вегаса» оценил дебют Барбашева за команду: Нам нужен был парень, который так играет
Россиянин демонстрирует результативный хоккей в новом клубе.
06.03.2023 11:01
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер «Тампы» Купер назвал причины серии из пяти поражений подряд
Специалист считает, что его команде не хватает уверенности.
06.03.2023 10:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Судьбу встречи решил овертайм.
06.03.2023 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Барбашева принес «Вегасу» победу над «Монреалем»
Хозяева едва не упустили комфортное преимущество.
06.03.2023 08:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Терявяйнена и шайба Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Тампу»
Хозяева забросили шесть безответных шайб в ворота соперника.
06.03.2023 08:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Билялетдинов - о победе над «Нефтехимиком»: Мы понимали, что будет, и как соперник станет играть
«Ак Барс» обыграл своего соперника со счетом 4:1.
05.03.2023 20:55
Хоккей
СКА уверенно обыграл минское «Динамо» и повел в серии плей-офф КХЛ
Встреча прошла в Белоруссии.
05.03.2023 19:37
Хоккей
Дубль Тесанова помог «Локомотиву» победить «Витязь» и повести в серии плей-офф КХЛ
Дубль Тесанова помог «Локомотиву» победить «Витязь» и повести в серии плей-офф КХЛ
Железнодорожники одержали сухую гостевую победу.
05.03.2023 19:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» победил в гостях «Нефтехимик» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
«Ак Барс» победил в гостях «Нефтехимик» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
Серия переехала в Нижнекамск.
05.03.2023 19:26
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Пименов объяснил поражение «Салавата Юлаева» от «Адмирала»: Дали сопернику глоток воздуха
Уфимский клуб уступил своему сопернику со счетом 2:3 ОТ.
05.03.2023 17:46
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика