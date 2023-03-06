Тренер «Вегаса» оценил дебют Барбашева за команду: Нам нужен был парень, который так играет

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал дебют за команду российского нападающего Ивана Барбашева.

«Думаю, вы и дальше будете видеть голы Барбашёва с «пятачка». Перед воротами - его место, он там играет, ему там комфортно. Он был готов играть и клюшкой, и ногами, всем, чем понадобится. Нам нужен был парень, который будет так играть», - приводит слова специалиста американская пресса.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал победу над «Монреалем Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Барбашев. Еще по одной шайбе забросили Ши Теодор и Рейлои Смит.

Гости ответили точными бросками Майка Матесона, Алекса Бельзиля и Рафаэля Альви-Пинара.

«Вегас» набрал 82 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

«Монреаль» с 56 очками 15-й на Востоке.