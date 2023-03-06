Дубль Толчинского помог «Авангарду» победить «Сибирь» и повести в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Авангарда» одержали волевую победу над «Сибирью» в третьем матче серии плей-офф 1/4 финала конференции КХЛ. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отличился Сергей Толчинский (8-я и 43-я минута), по шайбе забросили Владимир Ткачев (15), Корбэн Найт (34). Гости трижды реализовывали численное преимущество.

У хозяев площадки шайбы на счету Егора Аланова (3), Никиты Шашкова (54) и Тревора Мерфи (60).

«Авангард» повел в серии до четырех побед – 1-2. Следующий матч состоится 8 марта в Новосибирске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Восточной конференции. 3-й матч

«Сибирь» (Новосибирская обл.) – «Авангард» (Омск) – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Аланов (Сушко), 02:34

1:1 – Толчинский (Телегин), 07:41 (бол.)

1:2 – Ткачев (Броадхерст, Буше), 14:42 (бол.)

1:3 – Найт (Береглазов), 33:51 (бол.)

1:4 – Толчинский, 42:10

2:4 – Шашков (Сушко, Бэк), 53:54

3:4 – Мерфи (Бутузов, Шаров), 59:08 (бол.)

Вратари: Красоткин - Демченко

Счет в серии: 1-2