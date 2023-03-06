«Металлург» дома победил «Автомобилист» во втором овертайме и повел в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» победили в овертайме «Автомобилист» в третьем матче серии плей-офф 1/4 финала конференции КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Во втором периоде счет открыл игрок «Автомобилиста» Ник Эберт (39-я минута), а в третьем хозяева площадки благодаря точному броску Семена Кошелева (44) его сравняли. В овертайме победная шайба на счету Дениса Зернова (91).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Металлурга». Четвертая игра серии состоится 8 марта в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Восточной конференции. 3-й матч

«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Эберт (Да Коста, Волк), 38:46

1:1 – Кошелев (Керран, Чибисов), 43:31

2:1 – Зернов, 90:35

Вратари: Паскуале - Маттссон

Счет в серии: 2-1