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Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперед в серии плей-офф

Столичная команда не оставила шансов нижегородцам.
06 марта 2023 21:45
автор: Александр Шульгин

В третьем четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» на своем льду обыграло нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Дэлл.

Таким образом, счет в противостоянии стал 2-1 в пользу бело-голубых.

Четвертая игра пройдет 8 марта, так же в Москве. Затем серия вернется в Нижний Новгород.

КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина
Западная конференция. 1/4 финала
3-й матч
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы:
1:0 - Игумнов (Готовец, Тринеев), 27:58
2:0 - Муранов, 31:46
3:0 - О'Дэлл (Рашевский), 41:09
Вратари: Коновалов - Кульбаков
Счет в серии: 2-1.

источник: «Советский спорт»
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперед в серии плей-офф
Столичная команда не оставила шансов нижегородцам.
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