Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперед в серии плей-офф

В третьем четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» на своем льду обыграло нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Дэлл.

Таким образом, счет в противостоянии стал 2-1 в пользу бело-голубых.

Четвертая игра пройдет 8 марта, так же в Москве. Затем серия вернется в Нижний Новгород.

КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина

Западная конференция. 1/4 финала

3-й матч

«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

1:0 - Игумнов (Готовец, Тринеев), 27:58

2:0 - Муранов, 31:46

3:0 - О'Дэлл (Рашевский), 41:09

Вратари: Коновалов - Кульбаков

Счет в серии: 2-1.