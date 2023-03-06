Дубль Вовченко принес «Северстали» домашнюю победу над ЦСКА

Третий матч плей-офф КХЛ между «Северсталью» и ЦСКА завершился победой желто-черных со счетом 5:3.

Отметим, что за домашний клуб дублем отличился Даниил Вовченко (29-я, 45-я минуты), по шайбе забросили Адам Лишка (17), Егор Морозов (23) и Александр Петунин (59). Гости ответили голами Михаила Григоренко (14), Антона Слепышева (20) и Максима Мамина (29).

Таким образом, «рыси» повели в серии до четырех побед – 2:1. Следующая встреча пройдет 8 марта снова в Череповце.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Западной конференции. 3-й матч

«Северсталь» (Череповец) – ЦСКА (Москва) – 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Григоренко (Окулов), 13:10 (бол.)

1:1 – Лишка (Иванцов, Морозов), 16:01

1:2 – Слепышев (Карнаухов, Макаров), 19:20

2:2 – Морозов (Пыленков, Пресс), 22:36 (бол.)

2:3 – Мамин (Григоренко), 28:10

3:3 – Вовченко (Гераськин, Петунин), 28:19

4:3 – Вовченко (Пыленков, Петунин), 44:10 (бол.)

5:3 – Петунин (Рожков), 58:48

Вратари: Самонов – Шарыченков