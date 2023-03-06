Илья Воробьев: Рабочие голы забили на пятаке - то, что мы и просили

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Хорошие были овертаймы и третий период, рабочие голы забили на пятаке, то, что мы и просили. Рады, что выиграли очередной сложный матч, работаем дальше. Ребята молодцы, это характер.

Нелепые удаления? Говорим, разговариваем об этом, так получилось, что многие ломают клюшки, но одна часть вылетела, и дали за это удаление», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Во втором периоде счет открыл игрок «Автомобилиста» Ник Эберт (39-я минута), а в третьем хозяева площадки благодаря точному броску Семена Кошелева (44) его сравняли. В овертайме победная шайба на счету Дениса Зернова (91).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Металлурга». Четвертая игра серии состоится 8 марта в Магнитогорске.