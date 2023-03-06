Защитник «Бостона» Орлов признан первой звездой недели НХЛ 

Защитника «Бостон Брюинз» Дмитрия Орлова признали первой звездой недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игрок «медведей» провел четыре встречи, забил три гола и отдал шесть ассистов. Таким образом, россиянин набрал девять очков за недельный отрезок.

Второй звездой стал нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру с тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачи за четыре матча.

Замкнул тройку лучших голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон. За две встречи он отразил 98,6% бросков при коэффициенте надёжности 0,48.