Алексей Кудашов: Задевают ли высказывания «Торпедо»? Они сколько сегодня забили?

«Атмосфера отличная. Поблагодарю болельщиков обоих клубов. Мы играли в атакующий хоккей и добились победы», — говорит Алексей Кудашов.

— Почему решили поставить вместе Игумнова и Тринеева?

— Они уже появлялись вместе.

— Вас задевают выражения тренера и игроков «Торпедо» об обороне вашей команды? Болото, забор…

— Сколько «Торпедо» сегодня забил? А мы сколько?

— «Динамо» сыграли лучше на пятаке…

— Согласен. Мы делаем акцент на этом. В хоккее выигрываешь пятак — выигрываешь игру.