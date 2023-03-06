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Алексей Кудашов: Задевают ли высказывания «Торпедо»? Они сколько сегодня забили?

Главный тренер московского «Динамо» - о победе в третьем матче серии плей-офф против нижегородского «Торпедо» со счетом 3:0.
Алексей Кудашов: Задевают ли высказывания «Торпедо»? Они сколько сегодня забили?
06 марта 2023 22:44
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

«Атмосфера отличная. Поблагодарю болельщиков обоих клубов. Мы играли в атакующий хоккей и добились победы», — говорит Алексей Кудашов.

— Почему решили поставить вместе Игумнова и Тринеева?

— Они уже появлялись вместе.

— Вас задевают выражения тренера и игроков «Торпедо» об обороне вашей команды? Болото, забор…

— Сколько «Торпедо» сегодня забил? А мы сколько?

— «Динамо» сыграли лучше на пятаке…

— Согласен. Мы делаем акцент на этом. В хоккее выигрываешь пятак — выигрываешь игру.

источник: «Советский спорт»
Алексей Кудашов: Задевают ли высказывания «Торпедо»? Они сколько сегодня забили?
Алексей Кудашов: Задевают ли высказывания «Торпедо»? Они сколько сегодня забили?
Главный тренер московского «Динамо» - о победе в третьем матче серии плей-офф против нижегородского «Торпедо» со счетом 3:0.
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