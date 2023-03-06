Алексей Кудашов: Задевают ли высказывания «Торпедо»? Они сколько сегодня забили?

«Атмосфера отличная. Поблагодарю болельщиков обоих клубов. Мы играли в атакующий хоккей и добились победы», — говорит Алексей Кудашов.
— Почему решили поставить вместе Игумнова и Тринеева?
— Они уже появлялись вместе.
— Вас задевают выражения тренера и игроков «Торпедо» об обороне вашей команды? Болото, забор…
— Сколько «Торпедо» сегодня забил? А мы сколько?
— «Динамо» сыграли лучше на пятаке…
— Согласен. Мы делаем акцент на этом. В хоккее выигрываешь пятак — выигрываешь игру.
источник: «Советский спорт»