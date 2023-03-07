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Шайба Задорова помогла «Калгари» победить «Даллас»

Команды девять раз огорчили друг друга.
07 марта 2023 08:04
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых отличились Бретт Ричи, Никита Задоров, Элиас Линдхольм, Расмус Андерссон и Тайпер Тоффоли.

Хозяева ответили точными бросками Джейсона Робертсона в большинстве, Макса Доми, Роопе Хинтца в меньшинстве и Джейми Бенна.

«Калгари» набрал 69 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Даллас» с 81 очком расположился на второй строчке.

источник: «Советский спорт»
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