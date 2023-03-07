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Игумнов не стал раскрывать секрет успеха в матче с «Торпедо»

«Динамо» повело в серии плей-офф с нижегородцами.
07 марта 2023 08:27
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Нам помогли родные стены. Кроме того, мы поменяли подход к игре. В чем именно - рассказывать не буду. Много еще играть, рановато пока это делать. Разговоры о динамовском болоте до меня не доходят, я этого не читаю. Играть против «Торпедо» очень интересно. Интересно в целом в плей-офф играть. Сыграть насухо - это очень важно для вратаря и для всей команды. Очень здорово, что у нас сегодня это вышло», - приводит слова хоккеиста пресс-служба бело-голубых.

Также он добавил, что у нападающих была задача все время находиться на пятаке.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу динамовцев. Четвертый матч пройдет 8 марта в Москве, затем противостояние снова переедет в Нижний Новгород.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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