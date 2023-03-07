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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Столичные» продолжают отчаянную борьбу за место в плей-офф.
07 марта 2023 09:09
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличился Владислав Гавриков, Филипп Дано, Майкл Андерсон и Адриан Кемпе, поразивший пустые ворота.

Гости ответили точными бросками Расмуса Сандина и Александра Овечкина, реализовавшего большинство.

«Лос-Анджелес» набрал 80 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» с 68 очками остался на 12-й строчке на Востоке.

источник: «Советский спорт»
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