Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличился Владислав Гавриков, Филипп Дано, Майкл Андерсон и Адриан Кемпе, поразивший пустые ворота.

Гости ответили точными бросками Расмуса Сандина и Александра Овечкина, реализовавшего большинство.

«Лос-Анджелес» набрал 80 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» с 68 очками остался на 12-й строчке на Востоке.