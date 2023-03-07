Два очка Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на своем льду нанес поражение «Нэшвилл Предаторз».
Встреча завершилась серией буллитов, в которой сильнее оказались хозяева (4:3). В из составе отличились Элиас Петтерссон с передачи Андрея Кузьменко, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Швед также реализовал победный буллит.
Гости ответили точным броском Колтона Сиссонза и дублем Люка Евангелисты.
«Ванкувер» набрал 57 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Хищники» с 69 очками остался на девятой строчке.
источник: «Советский спорт»