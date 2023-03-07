«Медленно и мягко»: Овечкин объяснил причины поражений «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал очередное поражение своей команды от «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного первенства НХЛ.

«Очевидно, что нам нужно лучше начинать. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко. Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», - приводят слова россиянина американские журналисты в своих соцсетях.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличился Владислав Гавриков, Филипп Дано, Майкл Андерсон и Адриан Кемпе, поразивший пустые ворота.

Гости ответили точными бросками Расмуса Сандина и Овечкина, реализовавшего большинство.

«Лос-Анджелес» набрал 80 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» с 68 очками остался на 12-й строчке на Востоке.