Гавриков прокомментировал свою дебютную шайбу в составе «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков прокомментировал свою дебютную шайбу в составе команды в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я знал, что это займет некоторое время вроде изучение деталей и всего подобного. Я чувствую себя все более комфортно с каждым матчем», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Гавриков, Филипп Дано, Майкл Андерсон и Адриан Кемпе, поразивший пустые ворота.

Гости ответили точными бросками Расмуса Сандина и Александра Овечкина, реализовавшего большинство.

«Лос-Анджелес» набрал 80 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» с 68 очками остался на 12-й строчке на Востоке.