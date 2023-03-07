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«Эмоции спадут, проведем анализ»: в «Спартаке» подвели итоги сезона-2022/23

Красно-белые не смогли попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
07 марта 2023 15:05
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев подвел итоги сезона-2022/23 для красно-белых.

«Результат неудовлетворительный. Команда не попала в плей-офф. Сейчас эмоции спадут, мы сядем, проведем анализ и поймем, почему так произошло, как мы можем исправить причины. Нам нужно время, чтобы ответить на все эти вопросы.

Основной задачей менеджмента клуба было создание базы, на основе которой можно выстроить хорошую команду. Есть несколько путей становления команды - например, через рынок свободных агентов, когда приходится переплачивать, или через молодых ребят, когда ты постепенно собираешь игроков и выстраиваешь команду. Но на это требуется время», - приводит слова функционера пресс-служба красно-белых.

Напомним, москвичи завершили регулярный чемпионат КХЛ на девятой строчке, не выйдя в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что между клубом и Дмитрием Квартальновым велись переговоры о назначении последнего на пост главного тренера команды, однако спартаковских боссов не устроили финансовые аппетиты специалиста.

источник: ХК «Спартак»
«Эмоции спадут, проведем анализ»: в «Спартаке» подвели итоги сезона-2022/23
Красно-белые не смогли попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
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