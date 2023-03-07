«Нефтехимик» победил дома «Ак Барс» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке обыграл «Ак Барс» в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ.

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

За домашнюю команду забивали Рауль Якупов (27-я минута), Семен Кизимов (33), Евгений Митякин (56) и Вячеслав Лещенко (59). Гости ответили заброшенными шайбами Кирилла Петрова (22) и Станислава Галиева (22).

Таким образом, «Нефтехимик» сравнял счет в серии до четырех побед - 2:2. Пятая игра между командами состоится 9 марта в Казани.

КХЛ

Четвертьфинал Восточной конференции

Четвертый матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань) - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы:

0:1 – Петров (Шипачев, Кагарлицкий), 21:12

0:2 – Галиев (Адамчук), 21:50

1:2 – Якупов (Купцов, Сидоров), 26:37

2:2 - Кизимов (Белозеров), 32:32

3:2 - Митякин (Лещенко), 55:27 (бол.)

4:2 - Лещенко (Попов), 58:59

Счет в серии – 2-2