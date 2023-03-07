«Нефтехимик» победил дома «Ак Барс» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке обыграл «Ак Барс» в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ.
Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».
За домашнюю команду забивали Рауль Якупов (27-я минута), Семен Кизимов (33), Евгений Митякин (56) и Вячеслав Лещенко (59). Гости ответили заброшенными шайбами Кирилла Петрова (22) и Станислава Галиева (22).
Таким образом, «Нефтехимик» сравнял счет в серии до четырех побед - 2:2. Пятая игра между командами состоится 9 марта в Казани.
КХЛ
Четвертьфинал Восточной конференции
Четвертый матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань) - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы:
0:1 – Петров (Шипачев, Кагарлицкий), 21:12
0:2 – Галиев (Адамчук), 21:50
1:2 – Якупов (Купцов, Сидоров), 26:37
2:2 - Кизимов (Белозеров), 32:32
3:2 - Митякин (Лещенко), 55:27 (бол.)
4:2 - Лещенко (Попов), 58:59
Счет в серии – 2-2