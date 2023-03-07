Форвард «Ак Барса» Шипачев назвал причину поражения команды от «Нефтехимика» 

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев подвел итог четвертого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ с «Нефтехимиком».

Отметим, что очная встреча хоккейных команд прошла в Нижнекамске и завершилась победой «волков» со счетом 4:2.

«Хорошо начали, сделали разницу в две шайбы, но затем упустили свое преимущество. Ужасно сыграли в большинстве, нужно исправляться. Очень много моментов упустили, будучи в большинстве», – приводит слова Шипачева пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что на данный момент счет в серии плей-офф Кубка Гагарина стал 2:2. Пятая встреча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдет в Казани, 9 марта.