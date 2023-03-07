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Минское «Динамо» обыграло СКА сравняло счет в серии плей-офф КХЛ

Белорусский клуб забросил 4 шайбы в течение 6 минут.
07 марта 2023 22:00
автор: Артур Гичунцев

Хоккеисты минского «Динамо» нанесли поражение игрокам СКА в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

До 50-й минуты счет был в пользу питерцев – 1:0. Отличился Никита Гусев (44-я), однако, затем белорусский клуб забросил четыре шайбы. При чем, команда из Минска сделала это в течение 6 минут: отличились Игорь Мартынов, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов и Ник Меркли.

Под конец игры СКА забросил вторую шайбу: точный бросок нанес Игорь Педан, однако, он уже никак не повлиял на судьбу встречи.

Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2. Следующий матч команды проведут 7 марта в Санкт-Петербурге.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

Четвертый матч

Голы:

0:1 – 44 Гусев (Никишин, Бардаков)

1:1 – 50 Мартынов ()

2:1 – 52 Соколов (Спунер, Барберио)

3:1 – 54 Горбунов ()

4:1 – 56 Меркли (Алистров, Барберио)

Счет в серии: 2-2

источник: «Советский спорт»
Минское «Динамо» обыграло СКА сравняло счет в серии плей-офф КХЛ
Белорусский клуб забросил 4 шайбы в течение 6 минут.
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