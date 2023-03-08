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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию» и прервать серию из пяти поражений подряд

Кучеров стал третьим игроком в НХЛ, кто набрал 90 очков за сезон.
08 марта 2023 08:17
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» выиграли у «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и прервали серию из пяти поражений подряд. Встреча в Тампе завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился дублем и сделал голевую передачу. Он стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, кому удалось достичь отметки в 90 очков (25 голов и 66 передач). Кучеров был признан второй звездой матча.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет две голевые передачи, а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.

«Тампа» набрала 81 очко и идет на пятом месте в Восточной конференции, «Филадельфия» с 59 очками находится на 14-м месте.

источник: «Советский спорт»
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