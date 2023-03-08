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Три ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» отыграться с 0:4 и победить «Коламбус»

Команда добилась волевой победы на своей площадке.
08 марта 2023 08:23
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Гости к середине третьего периода вели со счетом 4:0 благодаря точным броскам Эмиля Бемстрема (5), Лэйна Педерсона (8), Патрика Лайне (11) и Лиама Фуди (23). У «пингвинов» дубль оформил Джейсон Цукер (31-я и 44-я минуты), еще по шайбе забросили Джейк Гюнцель (41) и Дэнтон Хайнен (44).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами, в том числе и в победном голе в овертайме, который на счету Сидни Кросби (63).

«Питтсбург» набрал 73 очка и занимает восьмое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 47 очками замыкает турнирную таблицу Востока.

источник: «Советский спорт»
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