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Тридцать один сэйв Бобровского помогли «Флориде» победить «Вегас»

Российский голкипер признан второй звездой матча.
08 марта 2023 08:30
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили лидеров Западной конференции «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (5-я минута) и Александр Барков (25). У «Вегаса» отличился Ши Теодор (34). Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков и был признан второй звездой матча. Первой звездой встречи стал Ломберг, третьей – Барков.

«Флорида» набрала 70 очков и занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 82 очками продолжает лидировать на Западе.

источник: «Советский спорт»
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