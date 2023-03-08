Тридцать один сэйв Бобровского помогли «Флориде» победить «Вегас»

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили лидеров Западной конференции «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (5-я минута) и Александр Барков (25). У «Вегаса» отличился Ши Теодор (34). Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков и был признан второй звездой матча. Первой звездой встречи стал Ломберг, третьей – Барков.

«Флорида» набрала 70 очков и занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 82 очками продолжает лидировать на Западе.