«Колорадо» разгромило «Сан-Хосе»: Ничушкин набрал 4 очка, Георгиев оформил «сухарь»

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» разгромили «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:0.

У победителей отличились Кейл Макар (5-я минута), Натан Маккиннон (13), Микко Рантанен (18), Валерий Ничушкин (22), Денис Мальгин (23) и Арттури Лехконен (39).

Ничушкин также отдал три результативные передачи, набрав очки в восьмом матче подряд. Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил все 13 бросков и оформил четвертый «сухарь» в сезоне.

«Колорадо» с 76 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» расположился на 15-м месте там же с 50 очками.