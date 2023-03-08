Дубль Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения от «Аризоны»

Хоккеисты «Аризона Койотис» обыграли «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

У победителей дубль оформил Трэвис Бойд (43-я и 51-я минуты), также отличились Кристиан Фишер (13), Ник Шмальц (37), Клейтон Келлер (53) и Лоусон Круз (58). В составе «Сент-Луиса» дубль на счету российского форварда Павла Бучневича (3, 49), который в этом сезоне уже забросил 20 шайб.

«Сент-Луис» с 59 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Аризона» с 54 очками расположилась там же на 13-м месте.