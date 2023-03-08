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«Следующий такой матч будет через десять лет». Ничушкин о четырех очках в матче с «Сан-Хосе»

На счету российского форварда в этом сезоне 32 очка.
08 марта 2023 11:38
автор: Александр Евграфов

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал разгром, который устроила его команда «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы хорошо начали матч. Иногда, чтобы забросить один гол, приходиться сделать около 20 бросков. Сегодня нам повезло больше. Десять лет назад я тоже набирал четыре очка. Вероятно, что следующая подобная игра будет еще через 10 лет», - цитирует Ничушкина сайт НХЛ.

Встреча в Колорадо завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев площадки. Ничушкин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Он набрал очки в восьмой игре подряд. Россиянин был признан второй звездой матча.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда 32 очка (12 шайб + 20 передач) в 33 матчах.

«Следующий такой матч будет через десять лет». Ничушкин о четырех очках в матче с «Сан-Хосе»
На счету российского форварда в этом сезоне 32 очка.
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