«Следующий такой матч будет через десять лет». Ничушкин о четырех очках в матче с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал разгром, который устроила его команда «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы хорошо начали матч. Иногда, чтобы забросить один гол, приходиться сделать около 20 бросков. Сегодня нам повезло больше. Десять лет назад я тоже набирал четыре очка. Вероятно, что следующая подобная игра будет еще через 10 лет», - цитирует Ничушкина сайт НХЛ.

Встреча в Колорадо завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев площадки. Ничушкин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Он набрал очки в восьмой игре подряд. Россиянин был признан второй звездой матча.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда 32 очка (12 шайб + 20 передач) в 33 матчах.