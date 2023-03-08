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«Авангард» победил «Сибирь» и повел в серии плей-офф 3-1

Омский клуб находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции
08 марта 2023 16:07
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Авангарда» победили «Сибирь» в четвертом матче четвертьфинала Восточной конференции. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

У победителей отличились Арсений Грицюк (2-я минута), Корбэн Найт (13), Сергей Толчинский (51), Рид Буше (54). У хозяев площадки шайба на счету Валентина Пьянова (16).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Авангарда». Пятый матч серии состоится 10 марта в Омске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. 4-я игра.

«Сибирь» (Новосибирская область) – «Авангард» (Омск) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы:

0:1 – Грицюк, 01:40

0:2 – Найт (Ткачев, Шарипзянов), 12:58

1:2 – Пьянов (Бутузов, Мерфи), 15:04

1:3 – Толчинский, 50:47

1:4 – Буше (Ткачев), 53:21

Вратари: Красоткин – Демченко

Счет в серии 1-3

источник: «Советский спорт»
«Авангард» победил «Сибирь» и повел в серии плей-офф 3-1
Омский клуб находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции
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