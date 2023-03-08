«Авангард» победил «Сибирь» и повел в серии плей-офф 3-1

Хоккеисты «Авангарда» победили «Сибирь» в четвертом матче четвертьфинала Восточной конференции. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
У победителей отличились Арсений Грицюк (2-я минута), Корбэн Найт (13), Сергей Толчинский (51), Рид Буше (54). У хозяев площадки шайба на счету Валентина Пьянова (16).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Авангарда». Пятый матч серии состоится 10 марта в Омске.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. 4-я игра.
«Сибирь» (Новосибирская область) – «Авангард» (Омск) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Грицюк, 01:40
0:2 – Найт (Ткачев, Шарипзянов), 12:58
1:2 – Пьянов (Бутузов, Мерфи), 15:04
1:3 – Толчинский, 50:47
1:4 – Буше (Ткачев), 53:21
Вратари: Красоткин – Демченко
Счет в серии 1-3
источник: «Советский спорт»