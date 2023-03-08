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«Автомобилист» в гостях разгромил «Металлург» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Встреча хоккейных клубов прошла на «Арене Металлург» в Магнитогорске.
08 марта 2023 16:56
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Автомобилиста на выезде победили «Металлург» в четвертом матче серии плей-офф 1/4 финала конференции КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Отметим, что за гостевую команду отличились Кертис Волк (32-я минута), Денис Баранцев (34), Алексей Макеев (53) и Олег Ли (60).

Таким образом, екатеринбургская команда сравняла счет в серии до четырех побед - 2:2.

Следующий матч между хоккейными клубами пройдет 10 марта, в Екатеринбурге.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Восточной конференции. 3-й матч

«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы:

0:1 – Волк, 31:00 (мен.)

0:2 – Баранцев (Блэкер, Голышев), 33:56

0:3 – Макеев (Кормье), 52:50 (бол.)

0:4 – Ли (Гуркин), 59:46

Вратари: Паскуале - Маттссон

Счет в серии: 2-2

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