«Автомобилист» в гостях разгромил «Металлург» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Автомобилиста на выезде победили «Металлург» в четвертом матче серии плей-офф 1/4 финала конференции КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Отметим, что за гостевую команду отличились Кертис Волк (32-я минута), Денис Баранцев (34), Алексей Макеев (53) и Олег Ли (60).
Таким образом, екатеринбургская команда сравняла счет в серии до четырех побед - 2:2.
Следующий матч между хоккейными клубами пройдет 10 марта, в Екатеринбурге.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Восточной конференции. 3-й матч
«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы:
0:1 – Волк, 31:00 (мен.)
0:2 – Баранцев (Блэкер, Голышев), 33:56
0:3 – Макеев (Кормье), 52:50 (бол.)
0:4 – Ли (Гуркин), 59:46
Вратари: Паскуале - Маттссон
Счет в серии: 2-2