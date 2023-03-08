«Ужасный гол мы пропустили в большинстве». Воробьев - о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался относительно поражения команды в четвертом матче серии 1/8 финала против «Автомобилиста».

Напомним, что игра в Магнитогорске завершилась поражением хозяев - 0:4.

«Ужасный гол мы пропустили в большинстве. И забить — не забили, но и пропустить — пропустили гол, который немножко подломил нас, сверху второй. Пытались переломить, но могли сегодня долго играть, но всё равно не забили этого гола», - цитирует Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Отметим, что счет в серии стал равным - 2-2.