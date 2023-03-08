«В начале была скованность у ребят». Заварухин - о победе «Автомобилиста» в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отреагировал на победу команды в четвертом матче 1/8 финала с «Металлургом».
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голами отметились Кертис Валк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли.
«Наверное переломное — второй период, гол, который мы забили в меньшинстве и конечно игра команды. Выполнили установку ребята, хотел спасибо им за это сказать. Здорово, что победили, всё равно в начале была скованность у ребят. Мы успокоили, сказали, чтобы они показывали свою игру и они это сделали», - цитирует Заварухина пресс-служба «Металлурга».
Екатеринбургская команда сравняла счет в серии до четырех побед - 2:2.
источник: «Советский спорт»