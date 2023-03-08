Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Сибирью» в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги четвертого матча четвертьфинала Восточной конференции.

Отметим, что встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу омской команды.

«Мы сыграли неплохо, но не идеально. Мы можем играть в атаке еще лучше, хочется видеть, чтобы наша команда совершала больше бросков, но и забывать о качестве не стоит. Соперник неплохо атаковал, но мы смогли добиться результата с помощью контратак», – приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

Напомним, что следующая встреча между «Сибирью» и «Авангардом» пройдет 10 марта в Омске.