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Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Сибирью» в матче плей-офф КХЛ

Омский клуб ведет в счете серии - 3:1. 
08 марта 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги четвертого матча четвертьфинала Восточной конференции.

Отметим, что встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу омской команды.

«Мы сыграли неплохо, но не идеально. Мы можем играть в атаке еще лучше, хочется видеть, чтобы наша команда совершала больше бросков, но и забывать о качестве не стоит. Соперник неплохо атаковал, но мы смогли добиться результата с помощью контратак», – приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

Напомним, что следующая встреча между «Сибирью» и «Авангардом» пройдет 10 марта в Омске.

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