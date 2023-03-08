ЦСКА на выезде разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии 1/8 финала

ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Встреча в Череповце завершилась со счетом 9:3 в пользу московской команды.
В составе армейцев шайбы забросили Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дважды), Тахир Мингачев (дважды), Михаил Григоренко и Прохор Полтапов.
У сталеваров отличились Робин Пресс, Руслан Абросимов и Егор Морозов.
Следующий матч команды проведут 10 марта. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.00 по местному времени.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч
«Северсталь» (Череповец) - ЦСКА (Москва) – 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)
источник: «Советский спорт»