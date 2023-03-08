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«Торпедо» вырвало победу у московского «Динамо» в овертайме 

Нижегородцы сравняли счет в серии плей-офф КХЛ. 
08 марта 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков

В четвертом четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» на выезде обыграло московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отличился Сергей Гончарук (14-я, 30-я минуты), по голу забили Максим Федотов (20), Антон Сизов (54) и Даниил Бокун (69). За домашнюю команду две шайбы забросил Джордан Уил (3, 21), по одной на счету у Эрика О'Делла (6) и Дмитрия Рашевского (57),

Таким образом, счет в противостоянии стал 2-2.

Пятая игра пройдет 10 марта в Нижнем Новгороде.

КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина

Западная конференция. 1/4 финала

4-й матч

«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Джордан (Скоренов, О'Делл), 02:30

2:0 - О'Делл (Уил, Скоренов), 05:26

2:1 - Гончарук (Коваленко, Ларионов), 13:32 (бол.)

2:2 - Федотов (Бокун, Гончарук) 19:27

3:2 - Уил (Скоренов, Миронов) , 20:47

3:3 - Гончарук (Коваленко, Ларионов), 29:51 (бол.)

3:4 - Сизов (Веряев, Конюшков), 53:31

4:4 - Рашевский (Менелл, О'Делл), 56:28

4:5 - Бокун (Виноградов), 68:10

Вратари: Коновалов - Кульбаков

Счет в серии: 2-2.

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