«Торпедо» вырвало победу у московского «Динамо» в овертайме 

В четвертом четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» на выезде обыграло московское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отличился Сергей Гончарук (14-я, 30-я минуты), по голу забили Максим Федотов (20), Антон Сизов (54) и Даниил Бокун (69). За домашнюю команду две шайбы забросил Джордан Уил (3, 21), по одной на счету у Эрика О'Делла (6) и Дмитрия Рашевского (57),
Таким образом, счет в противостоянии стал 2-2.
Пятая игра пройдет 10 марта в Нижнем Новгороде.
КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина
Западная конференция. 1/4 финала
4-й матч
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
1:0 - Джордан (Скоренов, О'Делл), 02:30
2:0 - О'Делл (Уил, Скоренов), 05:26
2:1 - Гончарук (Коваленко, Ларионов), 13:32 (бол.)
2:2 - Федотов (Бокун, Гончарук) 19:27
3:2 - Уил (Скоренов, Миронов) , 20:47
3:3 - Гончарук (Коваленко, Ларионов), 29:51 (бол.)
3:4 - Сизов (Веряев, Конюшков), 53:31
4:4 - Рашевский (Менелл, О'Делл), 56:28
4:5 - Бокун (Виноградов), 68:10
Вратари: Коновалов - Кульбаков
Счет в серии: 2-2.