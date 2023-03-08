Григоренко - о разгромной победе над «Северсталью»: Наконец-то неплохо сыграли в большинстве

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко дал комментарий после победы своей команды над «Северсталью» (9:3) в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Прежде всего - у нас было хорошее начало. Сделали результат уже на старте, наконец-то в большинстве неплохо сыграли, забили два гола. Едем домой в Москву с хорошим настроением», - приводит слова хоккеиста пресс-служба армейцев.

Добавим, что в составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дважды), Тахир Мингачев (дважды), Михаил Григоренко и Прохор Полтапов. У череповчан отличились Робин Пресс, Руслан Абросимов и Егор Морозов.

Следующий матч команды проведут 10 марта. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.00 по местному времени.